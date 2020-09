Bereits verheiratet und schwanger? Gerüchte um Schauspielerin Emma Stone

Ein Ring an Emma Stones Finger lässt die Gerüchteküche brodeln: Nachdem bereits im April vergangenen Jahres erstmals Verlobungsgerüchte um die Oscarpreisträgerin und "Saturday Night Live"-Regisseur Dave McCary laut geworden waren, gibt sie ihren Fans nun erneut Anlass für Spekulationen.

Emma Stone: Verheiratet und schwanger?

Die Gerüchte um einen angeblichen Heiratsantrag ließ die 31-Jährige zunächst monatelang unkommentiert. Im Dezember vergangenen Jahres überraschte die Schauspielerin dann mit der Bekanntgabe, dass sie und McCary sich nach drei Jahren Beziehung verlobt haben. Damals präsentierte sie auch ganz stolz ihren Verlobungsring auf Instagram.

Diesen Mai kursierten dann Gerüchte, dass das Paar still und heimlich geheiratet haben soll. Jetzt wurden die beiden in Los Angeles von Paparazzi fotografiert. Die Daily Mail veröffentlichte Bilder, auf denen ein Detail am Ringfinger der "The Amazing Spider-Man"-Darstellerin für Mutmaßungen sorgt. Stone trägt einen goldenen Ring. Und auch an McCarys Hand funkelt ein ähnliches Schmuckstück. Nun wird natürlich spekuliert, ob die beiden tatsächlich schon "ja" gesagt haben.