Also doch? Emma Stone soll sich laut Insider wirklich getraut haben

Gerüchte, dass sich Schauspielerin Emma Stone und ihr Verlobter, "Saturday Night Live"-Regisseur Dave McCary, still und heimlich getraut haben sollen, kursieren bereits seit einigen Tagen.

Insider bestätigt Hochzeitsgerüchte

Grund für die Spekulationen geben Paparazzi-Fotos, auf denen ein Ring am Ringfinger der "The Amazing Spider-Man"-Darstellerin zu sehen ist. Die Daily Mail veröffentlichte diese Bilder. Und auch an McCarys Hand funkelt ein ähnliches Schmuckstück.

Nun schreibt das US-amerikanische Portal Page Six, dass es die Hochzeitsgerüchte um das Paar in Berufung auf einen Insider bestätigen kann. Die Sprecher der beiden haben sich aber nach wie vor nicht zu den Spekulationen geäußert.