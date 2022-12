Altes Video bringt Herzogin Meghan in Bedrängnis

Wusste Herzogin Meghan wirklich nicht, wie man einen Knicks macht, bevor sie die Oma ihres Ehemannes Harry zum ersten Mal traf - oder hat sie etwa ein wenig geschwindelt, als sie in der kürzlich veröffentlichten Netflix-Doku "Harry & Meghan" behauptete, keine Ahnung vom Knicksen gehabt zu haben? Diese Frage stellen sich Royal-Fans aufgrund einer Szene aus der Serie "Suits", in der Meghan Markle knickst.

Meghan behauptet: Sarah Ferguson gab mir Crash-Kurs im Knicksen

In der Netflix-Doku behauptet die Herzogin von Sussex, dass Prinz Harry sie vor ihrem ersten Treffen mit der verstorbenen Queen Elizabeth II im Jahr 2016 gefragt habe, ob sie wisse, wie man einen Knicks macht.

"Sie hatte keine Ahnung, was so ein Treffen beinhaltet – das war schon ein ziemlicher Schock für sie", erzählt Prinz Harry.

"Wir waren im Auto unterwegs und fuhren zum Mittagessen in die Royal Lodge und Harry sagte: 'Oh, meine Großmutter ist hier. Sie wird nach der Kirche da sein.' Und ich erinnere mich, dass wir im Auto saßen, vorfuhren und er sagte: 'Du weißt, wie man einen Knicks macht, oder?' Und ich dachte nur, es wäre ein Witz", erinnert sich Meghan in einer der Episoden von "Harry & Meghan". Sie habe keinen blassen Schimmer davon gehabt, wie man einen Knicks macht, führt die zweifache Mutter weiter aus und beschreibt dann, wie sie daraufhin von Prinz Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson einen Crashkurs bekommen habe.

Erst da habe sie zudem begriffen, "dass das eine große Sache ist. Für uns in Amerika hat das was von einem mittelalterlichen Bühnenstück. So war es auch", erinnert sie sich an den Tag, an dem sie Ihre Majestät kennenlernte.