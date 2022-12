"Harry & Meghan": Die 10 größten Enthüllungen in der Netflix-Doku

Die Anwältin des Paares, Jenny Afia, betont, dass Meghan damals schwanger war, aber aufgrund des Drucks, den sie verspürte, als das Paar in sein neues Zuhause in Montecito, Kalifornien, zog, nicht schlafen konnte. "Am ersten Morgen, an dem wir in unserem neuen Zuhause aufwachten, hatte ich eine Fehlgeburt", erinnert sich Meghan in der Netflix-Doku.

"Nun wissen wir absolut, dass die Fehlgeburt dadurch verursacht wurde? Natürlich wissen wir das nicht", fügt ihr Ehemann hinzu. "In Anbetracht des Stresses, der den Schlafmangel verursacht hat, und des Zeitpunkts der Schwangerschaft [...], kann ich aus dem, was ich gesehen habe, sagen, dass diese Fehlgeburt durch das verursacht wurde, was sie versuchten, ihr anzutun."

10. Harry über Wiedervereinigung mit seiner Familie bei der Beerdigung von Prinz Philip

Auch auf sein Wiedersehen nach dem Megxit anlässlich der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip kommt der Herzog von Sussex in "Harry & Meghan" zu sprechen. Harry war damals ohne seine Frau und ihre beiden Kinder nach Großbritannien gereist.