Weihnachtsauftritt: Gabriella und Jacques machen Charlène modisch Konkurrenz

Bei der alljährlichen Weihnachtsbaumzeremonie vor dem Palast traten Fürstin Charlène und Fürst Albert II mit ihren Zwillingen Gabriella und Jacques auf, die vor fünf Tagen ihren 8. Geburtstag gefeiert haben. Mittwochnachmittag teilte das Fürstenpaar zusammen mit seinen Kindern im Fürstenhof des Palastes Geschenke und Süßigkeiten an Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren aus. Charlène hatte sich für diesen Anlass in einen raffiniert geschnittenen Mantel in Blau und Schwarz gehüllt. Modische Konkurrenz bekam sie von ihren Kindern, die beide ebenfalls auffällig stylisch gekleidet waren.

Gabriella und Jacques: Modegeschmack von Mama geerbt?

Charlène ist dafür bekannt, dass sie sich in Sachen Styling wenig vorschreiben lässt. So hatte sie unter anderem im Dezember 2020 mit einer Punk-Frisur überrascht und sich mit einem gewagten Undercut gezeigt. Auch bei der Wahl ihrer Outfits hat die Fürstin ihren eigenen Kopf. In Sachen Styling sticht Fürstin Charlène mit ihrer Extravaganz unter den royalen Damen jedenfalls hervor.