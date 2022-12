Prinzessin Kate fühlt sich von Prinz Harry betrogen

Demnach habe Prinz William trotz der Meinungsverschiedenheiten nicht vor, "seine Seite der Geschichte zu erzählen oder sich offen zu rächen".

"Er bleibt würdevoll und macht mit der Arbeit weiter", so der Insider. Page Six berichtete indes, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales die Doku nicht gesehen haben. "Die Assistenten von William und Kate haben sie über die Show informiert, aber erwarten Sie nicht, dass sich das Paar mit einer Schüssel Popcorn in ihr Cottage setzt, um sich einzustimmen", so der Insider.