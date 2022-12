Mit Charles III wird bei den britischen Royals eine lange Tradition wiederbelebt: In diesem Jahr wird die engste Familie die Feiertage gemeinsam auf dem Landsitz Sandringham in Ostengland verbringen. Vermutet wird, dass Thronfolger Prinz William und seine Ehefrau Prinzessin Kate mit den Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis teilnehmen.

Prinz William zu Weihnachten ausgelassen

Wegen ihrer deutschen Wurzeln findet die Bescherung bei den Royals anders als bei ihren Untertanen bereits am Heiligen Abend statt. Zudem nutzt der König die Ruhe seiner Residenz für die Aufzeichnung seiner ersten Weihnachtsbotschaft, die sich die Familie dann gemeinsam nach dem Lunch anschaut. So weit die durchgetaktete Theorie. Wie Christmas zuhause bei den Royals wirklich ist, weiß wohl niemand besser als deren Belegschaft. Grant Harrold arbeitete als Williams Butler und trat dem königlichen Haushalt bei, er und sein jüngerer Bruder Prinz Harry Teenager waren. Das Fest mit den Royals habe er genossen, so Harrold gegenüber Slingo. "Weihnachten war immer aufregend und ich erinnere mich, dass ich mit William, Harry und Kate zusammen war. Ich erinnere mich, dass ich an einem meiner ersten Weihnachten zu einer Party im St. James Palace eingeladen wurde", verriet er.