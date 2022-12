Was Albert von Monaco Fürstin Charlène zu Weihnachten schenkt

Fürst Albert II von Monaco (64) kümmert sich nach eigenen Worten erst kurz vor dem Fest um Weihnachtsgeschenke für seine Familie. "Ich habe noch nicht eingekauft, okay? Es war ein arbeitsreiches Jahr, die letzten Wochen waren sehr arbeitsreich", sagte er in einem Interview mit dem US-Magazin People, das am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Nützliches Geschenk für Charlène