Arzt erklärt, wieso Prinzessin Leonor von Spanien Zähne fehlen

"Das Fehlen von Eckzähnen im Gebiss von Prinzessin Leonor ist als Zahnagenesie bekannt, was die fehlende Entwicklung oder das Fehlen eines oder mehrerer Zähne beschreibt", so der Arzt. "Es ist eine Anomalie, die im bleibenden Gebiss oder in den Milchzähnen auftreten kann", führt der Mediziner aus und fügt hinzu, dass die Ursache häufig erblich bedingt sei.

Gegenüber dem Magazin Semana äußerte die Kieferorthopädie-Expertin Paula Lammers außerdem die Vermutung, dass sie spanische Prinzessin eine ästhetische kieferorthopädische Zahnspange trage, um ihre Eckzähne zu retten.