Warum William und Kate ihre Teilnahme an Charles' Weihnachtsessen absagten

Ein paar wichtige Royals fehlten jedoch: Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis blieben dem traditionellen "Christmas Lunch" fern. Erwartet wurde zwar, dass die Familie kommt, schlussendlich soll sie laut Hello! aber aus einem praktischen Grund abgesagt haben. William und Kate haben demnach beschlossen, sich schon auf ihrem Ferienanwesen Anmer Hall in der Grafschaft Norfolk zurückzuziehen und dort die Schulferien mit den Kindern zu genießen. Weihnachten wird die Familie dann aber gemeinsam mit Charles und weiteren Familienmitgliedern in Sandringham verbringen.