Drama für König Charles - nur Stunden nach seinem ersten Christmas Lunch

Brandstiftung vor den Toren des Buckingham Palastes

Kurz nach 22 Uhr soll jemand ein Feuer vor den Toren des Palastes gelegt haben. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Die Polizei erklärte in einem Statement: "Kurz nach 22.08 Uhr am Dienstag, dem 20. Dezember, wurde ein 30-jähriger Mann wegen des Verdachts festgenommen, kriminellen Schaden verursacht zu haben, nachdem ein kleines Feuer in der Nähe der Tore des Buckingham Palace gesehen worden war."

"Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Das Feuer ist gelöscht", heißt es weiter in der Erklärung. Der Palast hat sich zu dem Vorfall nicht geäußert.