Meghan und Harry: Diesjährige Weihnachtskarte lässt wichtige Details vermissen

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihre Weihnachtskarte für 2022 veröffentlicht, aber der Schnappschuss, der darauf zu sehen ist, unterscheidet sich stark von den Karten, die sie in den Jahren zuvor an Royal-Fans verschickt haben.

Meghan und Harry verschicken Weihnachtsgrüße

Die Weihnachtkarte wurde von den Sussexes über ihre Archewell-Foundation-Webseite geteilt. Das Foto, welches darauf zu sehen ist, zeigt das Paar in glamouröser Abendgarderobe während seiner Teilnahme an den Robert F. Kennedy Human Rights Awards Anfang des Monats in New York.

"Wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit", schrieben Meghan und Harry zu der Weihnachtskarte und fügten hinzu: "Von unserer Familie an eure und im Namen unserer Teams bei der Archewell Foundation, Archewell Audio und Archewell Productions wünschen wir euch Gesundheit, Frieden und ein frohes neues Jahr."