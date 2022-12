Netflix-Doku: Royal-Expertin über Inhalt von Williams SMS an Harry nach Oprah-Interview

"Ich weiß", teilt Meghan ihrem Mann mit und rät ihm: "Lass uns eine Verschnaufpause einlegen. Luft holen und dann entscheiden."

Die Worte, die Prinz William seinem Bruder zukommen ließ, werden in der Dokumentation nicht gezeigt. Die königliche Kommentatorin Katie Nicholl geht aber davon aus, dass der Text kein freundlicher gewesen sein dürfte.

"Es gibt einen spannenden Moment in einer der Episoden, als Harry Meghan auf seinem Handy einen Text zeigt, von dem er sagt, dass er von William stammt", so Nicholl bei Entertainment Tonight. "Wir bekommen diesen Text nicht zu sehen, man kann sich nur vorstellen, dass es kein freundlicher Text wir. Wir wissen, dass William wegen der Rassismusvorwürfe, die das Paar in ihrem Oprah-Interview gemacht hat, wutentbrannt war."