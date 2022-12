Ohne Kate: Prinz William ließ es bei Winterhochzeit seiner Ex-Freundin krachen

Der Prinz of Wales soll ohne seine Ehefrau Catherine die Hochzeit seiner Ex-Freundin Rose Farquhar besucht haben. Eine Quelle verrät gegenüber dem Magazin People, dass William bei dem Jawort in Gloucestershire weitgehend im Hintergrund blieb, als er am Wochenende zusammen mit Freunden mit alten Freunden in den Cotswold Hills feierte.

Auch Kates Ex-Freund war bei der Hochzeit

Er sei aber nicht aufgefallen, als er am Samstag die Winterhochzeit seiner Ex-Freundin Rose Farquhar und George Gemmell besuchte, die in der Kirche St. Mary the Virgin in Tetbury in Gloucestershire stattgefunden haben soll.