Sorge um König Harald: Monarch kurz vor Weihnachten im Spital

Nur wenige Tage vor Weihnachten dringen besorgniserregende Nachrichten aus dem norwegischen Königspalast. Der Königshof gab am Montagmorgen des 19. Dezembers 2022 in einer Pressemitteilung bekannt, dass König Harald in das Osloer Universitätsklinikum eingeliefert werden musste, wo er jetzt medizinisch versorgt wird.

Norwegischer König wird in Spital behandelt

"Seine Majestät der König ist krankgeschrieben und wurde ins Rikshospitalet eingeliefert", erklärt der Palast in einem offiziellen Statement. "Bei dem König wurde eine Infektion [diagnostiziert], die mit intravenösen Antibiotika behandelt werden muss", erklärt der Hof weiter.