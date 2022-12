Zu viel des Guten? Das bisher knalligste Outfit von Königin Letizia

Königin Letizia hat sich bei einem Auftritt diese Woche von modetechnisch von ihrer mutigen Seite gezeigt. Beim Besuch eines Kinderkrankenhauses am Montag hatte sich die Ehefrau von König Felipe von Spanien wohl vom 80-er-Jahre-Kultfilm "Pretty in Pink" inspirieren lassen: Die 50-jährige präsentierte sich nämlich von Kopf bis Fuß in knalligem Pink.

Letizia beweist Mut zur Farbe

Die Königin trug einen Mantel in leuchtendem Rosa, dazu eine passende Buntfaltenhose und ein Oberteil in derselben Farbe - womit sie mehr denn je ins Auge stach. Als Kontrast dienten ein schwarzer Gürtel und schwarze High-Heels - passend zu den Knöpfen von Letizias Mantel.