"Abgehoben": Palastmitarbeiter vermissen nahbaren Prinz Harry

"Meghan wollte von Anfang an stark involviert sein", verriet ein Palastinsider. Er verriet weiter: "Sie ist sehr schlau und hinterfragte alles."

Ihre hohen Ansprüche hätten laut Insidern zu der Kündigungswelle am Königshof geführt. Unlängst hat auch Meghans Bodyguard das Weite gesucht, nachdem bereits mehrere Mitarbeiter gekündigt hatten.

"Harry orientiert sich an Meghan"

Harry habe sich dem Adelsexperten zufolge verändert, da er seine Frau zufriedenstellen und sie in Schutz nehmen wolle. "Wenn sie frustriert und gestresst ist, stellt Harry statt ihr die Ansprüche an das Personal", so Larcombe.

"Meghan spielt gerade die größte Rolle, die sie jemals hatte und gibt dafür alles. Ja, sie verschickt um fünf Uhr morgens Emails an Mitarbeiter, aber sie ist sehr eifrig und Harry orientiert sich an ihr. Hinter den Kulissen steht er unter großem Druck", fuhr er fort.