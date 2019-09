Aaron Carter nimmt Stellung zu Geschwister-Streit

US-Popsänger Aaron Carter (31, "Crush On You") wird der Streit mit seinen Geschwistern zu viel. In seinen Social-Media-Kanälen bittet er um Liebe - und darum, in Ruhe gelassen zu werden.

"So lange ich mich erinnern kann, wollte ich nur bedingungslose Liebe und habe auf wahre Stabilität in unserer Familie gehofft", schrieb der Bruder von Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (39) am Sonntag bei Instagram. "Alles, was ich will, ist Liebe."