Nick Carter will Kontaktverbot für Bruder Aaron

Das People-Magazin TMZ berichtete, ein Anhörungstermin in der Sache sei für den 16. Oktober festgesetzt worden. Aaron entgegnete auf Twitter, er habe seinen Bruder seit vier Jahren nicht gesehen und habe dies auch nicht vor. "Ich würde meiner Familie niemals Schaden zufügen." Der frühere Kinderstar, der seit Jahren als Musiker an einem Comeback arbeitet, sprach vor wenigen Tagen in einer US-Sendung über seinen jahrelangen Drogenkonsum. Er nehme Medikamente, um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen.