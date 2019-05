Backstreet Boys live: Perfekte Show für "Oh, Baby"-Einheitsbrei

Musikalisch gab es nicht viel zu bekreischen. Klar, Klassiker wie „Quit Playing Games (With My Heart)“, „I Want It That Way“ und „Everybody (Backstreet’s Back)“ machen auch heute noch bei jedem gut Stimmung. Aber viele der weniger bekannten Songs laufen nach dem immer gleichen Schema, sind Powerpop mit seltenen Rap-Einschüben, mal schnell und mal langsam, aber eigentlich mit wenig Abwechslung. Auch in den Themen: Die Textzeilen variieren von „Baby, I’m sorry“ über „Oh Baby, you’re so fine“ bis „Baby, I want you tonight“.