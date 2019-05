Die unbekannten Zwillinge der Promis

Ashton Kutcher hat einen Zwillingsbruder namens Michael, zu dem der Mime ein enges Verhältnis hat. Dieser ist als Botschafter und Pressesprecher für die Organisation "Reaching for the Stars" tätig, die sich für die Behandlung und Heilung von zelebraler Kinderlähmung einsetzt. Michael selbst war als Kind an der durch eine frühkindliche Hirnschädigung verursachten Bewegungsstörung erkrankt, wegen der er sich sogar einer Herztransplantation unterziehen musste.