Aaron Carter: Neustart nach mentalem Kollaps

Eine Quelle verriet gegenüber E! News zudem, dass Carter innerhalb der nächsten Woche vor Valentina auf die Knie gehen könnte.

Comeback

Auch beruflich ging es für den Musiker in den vergangenen Monaten wieder bergauf. Im Februar veröffentlichte Aaron Carter mit "Love" sein erstes Album nach 15 Jahren und kündigte eine Welttournee an. Am 15. Dezember wird der Sänger im Rahmen seiner Tour auch auch in Wien zu hören sein (hier geht's zu den Tourdaten).