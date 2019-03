Teeniestar Aaron Carter: "Michael Jackson ist unschuldig"

Der ehemalige Teeniestar Aaron Carter (31) erhebt Vorwürfe gegen die Produzenten und Protagonisten der Dokumentation "Leaving Neverland". Insbesondere Wade Robson und James Safechuck, die in der Dokumentation behaupten, als Kinder wiederholt von Michael Jackson missbraucht worden zu sein, werden von Carter scharf kritisiert.

Aaron Carter beteuert Jacksons Unschuld

Gegenüber dem Promiportal TMZ wirft der Sänger, der als Teenager mit Michael Jackson befreundet war, Robson Opportunismus vor.

"Du bist ein erwachsener Mann, und als Michael Jackson noch am Leben war, hast du zu ihm gehalten. Du bist ihm in den Ar*** gekrochen, hast ihn geküsst. Du warst da, um für ihn eine Aussage unter Eid abzulegen. Und dann, als er stirbt, sagst du dir, dass jetzt eine gute Zeit ist, an die Öffentlichkeit zu gehen. Du trittst damit auf eine Legende und auf ihr Grab", so der jüngere Bruder von Popstar Nick Carter.