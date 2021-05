A-Rod betrogen? Ben Afflecks Emails an Jennifer Lopez enthüllt

Der 48-Jährige soll sich während ihres beruflichen Aufenthalts in der Dominikanischen Republik per E-Mail an Lopez gewandt haben. Die beiden hätten in den darauffolgenden Monaten die Kommunikation fortgesetzt.

TMZ behauptet, Affleck habe Lopez geschrieben, "wie schön" sie während der Dreharbeiten aussah, nachdem Bilder von Hochzeitsszenen mit ihrem Co-Star Josh Duhamel aufgetaucht waren. Außerdem soll der Hollywoodstar, der zuvor mit Jennifer Garner verheiratet war, JLo mitgeteilt habeb, er wünschte, er könnte auch in der Dominikanischen Republik sein, aber mit Dreharbeiten für Georges Clooneys Film "The Tender Bar" in Boston beschäftigt sei.

Bisher haben sich weder Jennifer Lopez noch Ben Affleck zu den Gerüchten geäußert.