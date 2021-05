Am Muttertag: Jennifer Lopez teilt seltenes Foto mit Mutter und Tochter

Die Sängerin, Shauspielerin und Unternehmerin nutzte das Muttertagsposting, um Werbung für ihre Kosmetikline "JLo Beauty" zu machen. "MamaGlowsBest" - "Mama strahlt am schönsten", schrieb die unter das Familienfoto.

Jennifer Lopez wurde als zweites von drei Kindern in New York City geboren und verbrachte ihre Jugend im New Yorker Viertel Parkchester. Ihre Eltern waren vor ihrer Geburt von Puerto Rico in die Bronx gezogen. Lopez studierte am örtlichen Baruch Colleg, schmiss ihr Studium aber nach zwei Semestern hin, um als Rechtsanwaltsgehilfin zu arbeiten. Zudem verdingte sie sich als Tanzlehrerin und professionelle Tänzerin in New Yorker Nachtclubs, bevor ihr der Durchbruch gelang.