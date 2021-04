A-Rods vermeintliche Geliebte reagiert auf Trennung von Jennifer Lopez

Später hat sich LeCroy zu den Anschuldigungen geäußert. Gegenüber Page Six behauptete sie, dass sie mit dem des Seitensprungs bezichtigten Baseball-Spieler zwar via Telefon in Kontakt gestanden habe, die Sache zwischen ihnen jedoch nie körperlich geworden sei.

LeCroy erzählte dem Portal, dass sie und A-Rod sich "nie getroffen haben". Sie stellte klar, dass sie "am Telefon gesprochen" haben. "Das ist die Wahrheit", sagte sie und fügte hinzu, dass sie "nie physisch gewesen sind, nie irgendetwas hatten". A-Rod sei "nur ein Bekannter". LeCroy enthüllte darüber hinaus: "Er hat seine Verlobte mit mir nie körperlich betrogen" und fügte hinzu, dass sie "sporadisch mit ihm gesprochen hat, aber nicht konsequent". Sie gab den Inhalt der Anrufe nicht bekannt, sagte aber, die Gespräche seinen "unschuldiger" Natur gewesen.