Bahnt sich Liebes-Comeback bei Jennifer Lopez und Ben Affleck an?

So berichtet unter anderem das People-Magazin, dass sich Lopez aktuell wieder mit Exfreund Ben Affleck trifft. Demnach sollen die beiden Ende letzter Woche rund um Lopez' Villa in Los Angeles gesichtet worden sein. "Sie haben in der vergangenen Woche Zeit miteinander verbracht", erzählt eine namentlich nicht genannte Quelle dem Magazin. "Sie haben viel Liebe füreinander übrig. Sie haben sich immer sehr geschätzt." Obwohl sie seit 17 Jahren getrennte Wege gehen, seien beide durchgehend Freunde geblieben. Ob sie sich ein Liebes-Comeback vorstellen können, wissen bislang wohl aber nur Lopez und Affleck selbst.

Ben Affleck hatte seine Beziehung zur Schauspielerkollegin Jennifer Lopez einst gar als karriereschädlich bezeichnet. "Das war wahrscheinlich schlecht für meine Karriere", sagte er 2007 in eine vom US-Magazin Details veröffentlichten Interview. Durch die Beziehung sei er in einer unangenehmen Lage gewesen. Die Zeitungen hätten "gelogen" und im Dreck gewühlt, "um Papier zu verkaufen". "Und ich musste dafür bezahlen." Mehrere Filme seien danach gefloppt, sagte Affleck, der 1998 mit Matt Damon den Drehbuch-Oscar für den Film "Good Will Hunting" erhielt.