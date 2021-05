Liebescomeback? Jennifer Lopez & Ben Affleck gemeinsam im Urlaub gesichtet

Affleck und Lopez, von den Boulevard-Medien zu "Bennifer" vereint, trennten sich nach rund zweijähriger Beziehung 2004 kurz vor der Hochzeit. Die Feier wurde abgesagt, Lopez heiratete anschließend den Sänger Marc Anthony und Affleck die Schauspielerin Jennifer Garner, mit der er drei Kinder hat. Beide Ehen sind mittlerweile längst Geschichte.

Mit ihrem letzten Partner Alex Rodriguez war Lopez 2017 zusammengekommen, bis sie vor wenigen Wochen bekannt gaben, ihre Verlobung zu lösen. Lopez, die mit Songs wie "If You Had My Love" und "Jenny From The Block" weltberühmt wurde und zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt gehört, war insgesamt bereits dreimal verheiratet und hat zwei Kinder.