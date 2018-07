Meghan & Harry: Das ist in Anwesenheit der Queen tabu

Dass Prinz Harry seiner Frau in Anwesenheit der Queen den Korb gab, hat also mit den Rahmenbedingungen und Respekt für seine Oma und zu tun.

"Es ist selten, dass sich Paare aus dem Königshaus bei öffentlichen Auftritten Hand in Hand präsentieren. Während es unwahrscheinlich ist, dass wir William und Kate händchenhaltend zu sehen bekommen werden, treten Charles und Camilla oft Hand in Hand auf. Es ist einfach auch eine Entscheidung des jeweiligen Paares und es kommt auf die Art des Veranstaltung an, die man besucht. Je seriöser der Anlass, desto mehr Professionalität wird erwartet, und daran halten sich alle Royals", so Myka Maier, britischen Direktorin der Benimmschule Beaumont Etiquette.