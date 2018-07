Das zieht Meghan nur an, wenn die Queen nicht dabei ist

Ein neuer Tag, ein neues Outfit. Prinz Harry und Herzogin Meghan luden am Donnerstag Nachmittag ins Marlborough House zu einem Empfang, der als Abschluss eines Leadership-Workshops für Jugendliche fungiert. Nachdem sich Meghan seit der Hochzeit ausschließlich in gedeckten Farben bei offiziellen Terminen zeigte, gab es an der 36-Jährigen erstmals eine knallige Farbe zu sehen.

Farblich nicht mit der Queen konkurrieren

Die ehemalige Schauspielerin hatte sich für eine ärmellose Kreation von Designer Brandon Maxwell entschieden, der unter anderem auch Promis wie Lady Gaga einkleidet. Dazu kombinierte die Ehefrau von Prinz Harry beigefarbene Wildlederpumps.