Zwei Österreicher haben Chance auf Sprung in die NFL

Und wie bereits im Vorjahr ist Österreich auch in diesem Jahr in diesem Programm vertreten. Elf Spieler wurden von den Verantwortlichen der NFL ausgewählt. Unter ihnen sind zwei Spieler aus Wien. Tight End Bernhard Seikovits und Defensive End Leonel Misangumukini von den Dacia Vienna Vikings. Seikovits war bereits im Vorjahr gemeinsam mit Platzgummer Teil des Programms.

Auch in diesem Jahr hat er seine Chance genutzt und bekommt mit Misangumukini einen Teamkollegen an die Seite gestellt. Nun heißt es für die beiden Österreicher, ebenso wie für die anderen neun Spieler, um einen der vier begehrten Plätze in der NFL zu kämpfen. Jedes Jahr wählt die Liga eine Division mit ihren vier Teams aus. Diese Teams bekommen einen zusätzlichen Platz im sogenannten Practice Squad.

Die vier Spieler, die die Scouts und NFL-Teams am meisten überzeugen, dürfen dann mit dem jeweiligen Team trainieren. Sie sind allerdings zunächst nicht berechtigt, auch zu spielen. Es steht den Teams allerdings frei, Spieler aus dem Practice Squad in den aktiven Kader zu holen.

Chance genutzt

In der Vergangenheit hatten bereits einige europäische Spieler dadurch die Chance in einen NFL-Kader aufzusteigen. So zum Beispiel der Deutsche Jakob Johnson. Er ist Fullback für den sechsfachen Superbowl-Sieger New England Patriots und mittlerweile eine fixe Größe im Kader des Teams aus Boston.

Aber auch der Defensive End Efe Obada aus Großbritannien gehört bereits seit 2018 zum Team der Carolina Panthers.