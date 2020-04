Von Innsbruck nach New York: Chance für Platzgummer auf NFL

Von Tirol nach New York in die NFL? Sandro Platzgummer hat es als einer von nur vier Athleten des International Pathway Programs in den vorläufigen Kader eines NFL-Teams geschafft, und zwar zu den legendären NY Giants.

„Es war ein wahnsinnig schönes Gefühl, die erlösende Nachricht zu bekommen“, zeigt sich Platzgummer nach dem NFL-Draft und dem Anruf aus den USA überwältigt.

Stolze Raiders

Dementsprechend stolz zeigt sich die Präsidentin der Raiders aus Tirol, Elisabeth Swarovski: „ Sandro ist einer von uns, ein echtes Eigengewächs der Raiders. Unsere konsequente Nachwuchsarbeit bringt Talente hervor, die mithelfen, dass in Österreich ein attraktiver American Football auf höchstem europäischem Niveau gespielt wird – mehr geht jetzt nur noch in den USA.“

Schritt für Schritt nähert sich der Innsbrucker seinem Traum. Vom Trainingscamp in Florida geht es nun direkt in das Herz des American Footballs.

Das NFL Combine im Oktober war das erste Auswahlverfahren der im International Pathway Program. Danach folgte für neun ausgewählte Athleten das Trainingslager, welches Corona-bedingt mit einem vorgezogenen Pro-Day endete.

Harte Auswahl

Es schafften nur vier von neun der internationalen Spieler in diese nächste Etappe. Dort müssen sie sich erneut stetig beweisen, um einen Platz im 53-Mann Kader zu ergattern.

Die Corona-Pandemie beeinflusst natürlich auch die NFL und ihre Teams. Wann Platzgummer mit dem Training vor Ort starten kann, steht aktuell noch nicht fest. Bis dahin wird die Zeit mit Online-Trainings und Meetings genutzt.