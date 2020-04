Es lebe der Sport! Was Hobbyathleten ab 1. Mai wissen müssen

Segelfliegen

„So wie es aussieht, werden nicht nur die Segelflieger, sondern alle unsere sechs Sportsektionen wieder in die Luft gehen können“, sagt Wolfgang Malik, der Präsident des Österreichischen Aero-Club. Dazu gehören auch Motorfliegen, Hänge- und Paragleiten, Ballonfahren, Fallschirmspringen und der Modellflugsport. Derzeit betreiben rund 3.000 Segelflieger in 90 Vereinen ihren Sport. Teuer ist die Ausbildung (zwei Wochen bis zwei Jahre), die bis zu 3.000 Euro kostet. Flugzeuge sind in den meisten Vereinen vorhanden. Die Schleppgebühr beträgt ca. 60 Euro, einige Klubs verrechnen zudem eine geringe Gebühr pro geflogener Minute.

Video: Der Traum vom Fliegen