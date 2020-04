Ende des Trainingsverbots: „Vertraue auf die Intelligenz der Sportler“

Der hauseigene Golf-Simulator darf endlich wieder in den Stand-by-Modus – und auch in den Baumarkt musste Bernd Wiesberger letztendlich nicht. Ein bisschen frischen Sand hätte Österreichs bester Golfer zuletzt gut gebrauchen können: Die letzten Bunkerschläge der Nummer 26 der Welt sind Wochen her. Ein Umbau des Gartens in der burgenländischen Heimat war aber doch nicht nötig. Wiesberger ist einer der ersten österreichischen Sportler, der am Montag sein gewohntes Training wieder aufnehmen darf. Mit dem KURIER sprach der 34-Jährige über ...

... die Vorfreude auf normales Training Es ist langsam Zeit geworden, dass wir Profigolfer wieder eine Trainingsrunde spielen dürfen. Bei uns kann man relativ einfach Distanzregeln einhalten. Da vertraue ich auf die Eigenverantwortung und die Intelligenz der Profisportler.

... seinen Trainingsplan Das Training ist ausgelegt auf meinen Heimat-Club in Bad Tatzmannsdorf, aber ich werde mit Sicherheit in der Umgebung ein paar unterschiedliche Anlagen aufsuchen, um schnellstmöglich wieder in Form zu kommen.