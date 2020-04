13. April 1997: Der Tag, der die Sportwelt veränderte

Nicht nur, dass Rechteinhaber CBS die Finalrunde von Tiger Woods beim Masters 2019 noch einmal in voller Länge übertrug. Der mittlerweile 44-Jährige begeht an diesem Montag auch einen emotionalen Jahrestag. 23 Jahre ist es her, als der Kalifornier im elitären Augusta National Club die Sportwelt beeindruckte und erschütterte. In seinem erst zweiten Jahr als Profi gewann der damals 21-Jährige das Masters (siehe Video).