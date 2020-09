Tiroler Platzgummer arbeitet am NFL-Traum: "Habe Bestes gegeben"

Seit Anfang Juli arbeitet Sandro Platzgummer an seinem Traum: einmal in der National Football League sprichwörtlich Fuß zu fassen. Nach harten Trainingswochen in den Reihen der New York Giants wird es für den Running Back aus Tirol nun ernst. Am Samstagabend (22.00 Uhr MESZ) erfolgt der Cut. Platzgummer darf hoffen, er sieht die kommende Saison aber darüber hinaus als Lernjahr.

"Ich habe mein Bestes gegeben in dieser Situation. Ich werde jede Entscheidung respektieren und freue mich auf alles, was dann noch kommt", sagte der 23-Jährige am Mittwochabend in einer Videokonferenz mit Medienvertretern. 53 Auserwählte bilden in jedem NFL-Team den Kader. Seit August trainierten die Giants im Camp im Florida mit 80 Mann - plus Platzgummer. Der Österreicher nimmt als Teil des Pathway-Programmes für internationale Spieler eine Art Sonderrolle ein.

Sollte der Sprung nicht gelingen, wäre es für den Innsbrucker demnach nicht das Ende. Er könnte dann weiterhin beim vierfachen Superbowl-Sieger mittrainieren, allerdings nicht zum Einsatz kommen. Nächstes Jahr würde es eine neue Chance geben. "Es ist mein erstes Jahr, es gibt nur sehr wenige Spieler, die gleich sehr erfolgreich sein können. Dass ich heuer aufs Feld komme, ist eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit allgemein", machte sich Platzgummer keine allzu großen Hoffnungen, in der kommenden Donnerstag startenden Saison auf dem Spielfeld zu stehen.