NFL-Pionier Platzgummer: "Jetzt spiele ich mit meinen Idolen"

Worauf freuen Sie Sich am meisten?

Eigentlich auf das Training. Vor allem darauf, wie und was in der NFL trainiert wird. Spannend wird auch, wie ich dort in die Mannschaft rein passe. Einige Giants-Spieler sind meine Idole, und jetzt stehe ich plötzlich mit denen auf dem Feld und spiele gemeinsam mit ihnen.

Also waren die New York Giants schon vorher eines Ihrer Lieblingsteams?

Ich habe mehrere Lieblingsteams, aber die Giants gehören definitiv dazu. Ich denke, dass ich vom Spielstil und von meiner Persönlichkeit gut in diese Mannschaft passe. In einer Stadt wie New York zu leben, ist natürlich auch nicht schlecht.

Noch eine indiskrete Frage: Wie schlägt sich Ihr Engagement in der NFL eigentlich finanziell nieder?

Einen Top-Vertrag habe ich natürlich nicht, ich werde einen Mindestvertrag kriegen. Aber ich war bisher Student, insofern ist es auf jeden Fall ein riesiger Unterschied.

Zur Information: In der Vergangenheit haben die Spieler des Pathway-Programms ungefähr 120.000 Dollar pro Saison erhalten.