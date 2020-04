Pöltl über Trump: „Unser Präsident war ein bisschen ignorant“

In Europa kommen vor allem aus New York Schreckensmeldungen an. Wie sieht es in San Antonio aus?

Hier ist die Stimmung ein bisschen gespalten. Ich merke bei manchen Leuten, dass die Spannung hoch ist, andere sehen es hingegen lockerer. Es ist immer noch einiges mehr erlaubt als in Wien. Das Virus hat sich noch nicht so verbreitet, auch deshalb, weil sowohl San Antonio als auch Texas sehr weitläufig ist. Ich versuche trotzdem meinen Teil beizutragen, mich von den Leuten fernzuhalten und zu Hause zu bleiben. Die Stadt ist nicht komplett leer. Die Menschen bewegen sich noch im Grünen, sie holen das Essen von Restaurants ab. Aber ich glaube, wir nähern uns dem Zustand, wie er nun in Wien ist.