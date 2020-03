NBA-Profi berührte demonstrativ Journalisten-Handys - infiziert

Der Spaß ging nach hinten los. Zwei Tage nach dieser PK steht Gobert als erster an Coronavirus erkrankter Profi in der besten Basketball-Liga der Welt fest. Deswegen wurde der Spielbetrieb bis auf Weiteres unterbrochen. Ab Donnerstag finden keine Spiele mehr statt. "Die NBA wird diese Pause nutzen, um weitere Schritte mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus festzulegen", hieß es in der Mitteilung.

Die NBA hatte das Testergebnis unmittelbar vor dem Beginn des Meisterschaftsspiels der Jazz bei Oklahoma City Thunder am Mittwochabend erhalten. Die Begegnung wurde daraufhin kurzfristig abgesagt. Der betroffene Spieler habe sich nicht in der Arena befunden.

Wie Utah Jazz zudem mitteilte, sei dieser am Mittwochmorgen zunächst negativ auf Influenza und Streptokokkenangina getestet worden. Als Vorsichtsmaßnahme sei dann der Test auf Covid-19 durchgeführt worden.