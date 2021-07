Yvonne Bönisch: "Es war ein ganz besonderer Moment für Sabrina!"

Gibt es Momente, wo Sie sich denken: jetzt verstehe ich meinen Trainer viel besser?

Da gibt’s viele Situationen, definitiv! Ich glaube, in dem halben Jahr seitdem ich jetzt in Österreich als Head-Coach arbeite, habe ich ein paar graue Haare mehr bekommen (lacht).

Sie haben in Deutschland eine dreijährige Trainerausbildung gemacht. Warum sind Sie dann nach Israel und Österreich?

Nachdem ich meine eigene Karriere beendet hab, habe ich meinen Diplomtrainer und noch ein Sportmanagement-Studium gemacht. Der deutsche Judobund hat nie so richtig angeklopft. Sicherlich war’s keine einfache Entscheidung, meine Heimat zu verlassen, aber es war als Herausforderung und Entwicklung in meiner Trainertätigkeit wichtig. In Österreich bekam ich die Chance, Head-Coach für Männlein und Weiblein zu werden, das kriegt man nicht so häufig. Ich bin mit dem österreichischen Judoverband schon lange verbunden, freundschaftlich mit Lupo (Paischer; Anm.) und Sabrina, und hab gesehen, dass sich da etwas verändert und sie den Leistungssport Judo in Österreich und weltweit voranbringen wollen.

Haben Sie schon herausgefunden, was einen guten Olympia-Trainer ausmacht?

Er sollte Ruhe ausstrahlen. Es kribbelt bei mir auch schon. Aber das darf man natürlich gerade am Wettkampftag oder in der Vorbereitung niemanden spüren lassen. Mir kommt’s zugute, dass ich als Athlet schon dabei war. Sicherlich gibt’s erfahrenere Trainer, aber ich sehe es jetzt nicht als große Hürde. Ich versuche den Athleten einfach die Sicherheit und das Vertrauen zugeben, dass wir das packen.