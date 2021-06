Österreich reist mit Judo-Sextett zu den Olympischen Spielen

"Mit gelöstem Gefühl nach Tokio"

Bei den vergangenen drei Großereignissen seit vergangenem November mit EM 2020 in Prag (Silber Krssakova) und EM 2021 in Lissabon (Bronze Graf) und nun der WM gab es damit jeweils einen Medaillengewinn für Österreich. "Wir sind sehr zufrieden und sehr stolz. Die Bronzemedaille jetzt hat einiges an Druck weggenommen, wir können mit einem gelösten Gefühl nach Tokio gehen", sagte OJV-Präsident Martin Poiger. Es war das erste Edelmetall bei Welttitelkämpfen seit elf Jahren.

Vorgaben wolle er als Präsident für Olympia keine geben, erklärte Poiger: "Alle sind motiviert und haben das Ziel vor Augen. Wir haben die historische Aufgabe, dass wir um die Medaillen mitkämpfen wollen. Wir wünschen uns die Medaille. Die Faktoren, die wir kontrollieren können, haben wir im Griff."

Das österreichische Team wird vor der Abreise nach Japan noch an zwei internationalen Trainingslagern in Samorin bei Bratislava sowie Porec teilnehmen. "Noch mal stärkere Partner fühlen. Aber natürlich wird das Hauptaugenmerk auch auf der Videoanalyse liegen. Wir werden uns individuell auf die Athleten vorbereiten, pro Gewichtsklasse werden in Tokio maximal 25 Leute am Start sein, man kann sich speziell vorbereiten. Die beste Auslosung wird Michi als Gesetzte bekommen", erklärte Bönisch.

Sie sei stolz, nicht nur einen Superstar zu haben, erklärte die 40-jährige Deutsche mit Blick auf das Team, denn fünf der sechs landeten in jüngerer Vergangenheit bei hochklassigen Turnieren auf dem Podest. "Ich fühle mich sehr wohl, mit dem Team zu arbeiten, wir trainieren dreimal die Woche gemeinsam in Linz, packen als Team zusammen an und pushen und im Trainingsalltag. Die ersten Erfolge sprechen für sich. Wir blicken positiv nach Japan", sagte die Olympiasiegerin von 2004.