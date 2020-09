Straches Erbe: Fehlende Millionen nach dem Aus der Judo-WM

Ursprünglich hatte Strache erklärt, dass der ÖJV eine WM-Förderung von drei Millionen Euro erhalten sollte, danach tauchten sechs Millionen auf. „Sollten tatsächlich 6 Mio. an Fördermitteln ausgezahlt worden sein, wo sind die restlichen 4 Mio?“, will Shetty wissen. Wo ist der Finanzierungsplan, gibt es einen Förderungsantrag an die Gemeinde Wien, zumal weitere sechs Millionen Euro aufgestellt werden mussten? Erwähnt wird er in einem „Vortrag an den Ministerrat“ vom 12. Dezember 2018 von Sportminister Strache und Finanzminister Löger.

Jedenfalls floss nach dem Abgang Straches kein Geld mehr. „Wer trägt die Verantwortung für die nicht eingehaltene Zahlungsfrist?“, heißt es in der Anfrage an Sportminister Werner Kogler. G.P.