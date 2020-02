Neo-Judo-Boss: "Strache hat sich enorm für die WM eingesetzt"

Aber im Vorfeld wurde ein wichtiger Partner für eine WM nicht einbezogen, die Stadt Wien.

Bei den ersten Gesprächen war ich selbst nicht anwesend, diese dürften jedoch tatsächlich nicht besonders glücklich verlaufen sein. Die Stadt Wien wäre ein wichtiger Partner gewesen, dass sie jegliche Beteiligung letztlich abgelehnt hat, war ein schwerer Rückschlag für uns.

Wie färbt das auf den Sportbetrieb ab?

Natürlich herrscht in der österreichischen Judofamilie Enttäuschung. Aber alle haben inzwischen Verständnis für unsere Situation. Wir haben den Blick nach vorne gerichtet, zu den Olympischen Spielen.

In dem Vortrag an den Ministerrat, der von Strache und von Ex-Finanzminister Löger unterzeichnet ist, wird die Judo-WM 2021 als Leuchtturmprojekt bezeichnet.

Judo ist ein Weltsport. Bei den beiden vergangenen Sommerspielen in Rio und London war Judo der Sport mit den Athleten aus den drittmeisten Ländern, aus 145 Ländern. Es gab in den vergangenen Jahren in Österreich kaum vergleichbare Veranstaltungen.