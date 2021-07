Die Nominierung der Bronzemedaillengewinner im Nacra 17 bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde durch eine im Sinne der Geschlechtergleichheit neue Bestimmung möglich. Bisher war immer nur eine Sportlerin oder Sportler Fahnenträger gewesen, zuletzt 2012 in London Schwimmer Markus Rogan und 2016 in Rio Tischtennis-Ass Liu Jia.

"Tanja Frank und Thomas Zajac haben in Rio gemeinsam Bronze geholt", begründete ÖOC-Präsident Karl Stoss die Wahl mit dem Medaillengewinn. "In Tokio gehen sie zwar in getrennten Booten an den Start, bei der Eröffnungsfeier werden uns die beiden aber Seite an Seite vertreten. Sie sind für uns die ideale Wahl."

Keine ausländischen Zuschauer

Die Tokio-Spiele gehen wegen der Corona-Pandemie mit einem Jahr Verspätung in Szene, sie werden unter strengen Sicherheits-, und Hygienemaßnahmen abgehalten. Das Protokoll für alle an Olympia beteiligten Personen ist engmaschig und erlaubt kaum Bewegungsfreiheit außerhalb der für die Ausübung des Sportes oder die Berichterstattung darüber notwendigen Schauplätze sowie die Unterkunft.