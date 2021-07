Die Spitzen-Judoka Sabrina Filzmoser hat alles im Griff

"Welcher ist jetzt noch einmal mein Koffer?!" Das Marriott-Hotel ist an diesem Tag übersät von großen grauen Reisekoffern, gefüllt mit Trainingsbekleidung, Schuhen... und allem, was ein Olympionike für einen Einsatz in Japan brauchen könnte. Irgendwo im Getümmel steht auch der vollgepackte Reisekoffer der 41-jährigen Judoka Sabrina Filzmoser. Nach zehn Minuten kommt die Oberösterreicherin von einer erfolgreichen Suche zurück. Die Olympia-Einkleidung und die Spiele werden scheinbar selbst beim vierten Mal nicht zur Routine. Da stellt sich natürlich die Frage, was mit all den Koffern und Utensilien solcher Großereignisse passiert?

"Von den letzten drei Spielen besitze ich fast nichts mehr", sagt Filzmoser und erklärt, dass alles an mehrere Entwicklungsprojekte von ihr zum Beispiel in Nepal oder Bhutan geht.