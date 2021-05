1.200 Jahre antike Olympische Spiele und keine Absage

Alle vier Jahre – ehe im August die Spiele begannen – haben die Organisatoren also bis zu sechs Meter tiefe Schächte gegraben. Diese einfachen Erdbrunnen wurden nur in der kurzen Zeit der Olympischen Spiele benutzt und danach mit dem Müll und allem, was herumlag, angefüllt. Mittlerweile haben Senff und sein Team mehr als 200 Erdbrunnen gefunden und erforscht. „Sie waren voll mit Weihegeschenken, Waffen und Speiseresten.“ Daher könne man sich ein Bild davon machen, wie die Fans der Olympioniken nahe der Wettkampfstätten gecampt haben.

Quarantäne für Athleten

Auch um die Gesundheit der Athleten sorgte man sich: „Sie waren vor den Spielen wochenlang in der Hauptstadt der Region, Elis, in Klausur in einem Olympischen Dorf“, erzählt Senff. Quasi unter strengen Hygiene- und Diät-Auflagen in Quarantäne. Mehr als ein Jahrtausend flogen im heiligen Hain Speere und Scheiben. Es grenze an ein Wunder, diagnostizieren Forscher, dass die friedliche Volksversammlung im Zeus-Heiligtum ungeachtet aller politischen und sozialen Umwälzungen 1.200 Jahre Bestand hatte. Senff: „Nie ist was passiert, keine Krankheiten und Seuchen sind dokumentiert.“

Erst die frühen Christen mit ihrer Körperfeindlichkeit erzwangen ein Ende des heidnischen Muskelkults. Auch, weil die Spiele ein großer Jahrmarkt waren. Oder wie es der australische Historiker Tony Perrottet im Buch Das nackte Olympia nannte: das antike Woodstock.