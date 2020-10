Zwei ÖSV-Wackelkandidatinnen für den Weltcup-Auftakt in Sölden

„Irgendwie schwer vorstellbar, dass es in einer Woche schon wieder losgeht.“ Fast allen Läufern geht es vor dem Auftakt in Sölden (17. und 18. Oktober) wie Ramona Siebenhofer. Wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen beginnt der Weltcupwinter heuer so früh wie noch nie: Der Rettenbachferner wird am Rennwochenende zum Sperrgebiet, nur die Athleten,Trainer, Serviceleute und eine Schar ausgewählter und Covid-19-getesteter Journalisten dürfen auf den Ötztaler Gletscher.