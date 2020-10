Mikaela Shiffrin: "Ich habe mich gefragt, ob es das wert ist"

Es sei schwer zu sagen, was sie von ihrer nunmehrigen Rückkehr in den Weltcup erwarten könne. „Vieles fühlt sich so neu an, als ob ich gestern auf die Welt gekommen wäre“, sagte die 25-jährige Ausnahmerennfahrerin, die in den vergangenen acht Jahren 66 Weltcuprennen sowie 10 WM- und Olympiamedaillen gewonnen hat und auf der Tour stets von Mutter Eileen begleitet wird.

Sölden, wo nächste Woche die neue Weltcupsaison traditionell mit einem Riesentorlauf beginnt, würde hoffentlich viele Fragen beantworten, so Shiffrin. „Ich denke nicht, dass mein Vater gewollt hätte, dass ich aufhöre. Aber klar ist, dass ich ohne meine Mum definitiv nicht mehr hier wäre.“