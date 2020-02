Emotionales Video: Mikaela Shiffrin nahm Abschied von Vater

Mikaela Shiffrin trauert um ihren Vater Jeff, der vergangene Woche im Alter von 65 Jahren verstorben ist. Nun veröffentlichte der Ski-Star aus den USA in den sozialen Netzwerken ein Video, mit dem sie Abschied von ihm nimmt.

In einem persönlichen Clip gewährt die 24-Jährige Einblicke in ihr Privatleben. Zu sehen sind darin die kleine Mikaela mit ihrem Papa am Strand, beim Urlaub in den Bergen bzw. er beim Feiern ihrer größten Erfolge wie etwa bei Olympischen Spielen.