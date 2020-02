Schwerer Schicksalsschlag: Ski-Ass Shiffrin trauert um Vater

Vor etwas mehr als einer Woche jubelte Mikaela Shiffrin beim Super-G in Bansko noch über ihren bereits 66. Weltcupsieg. Auf die Speedrennen in Sotschi verzichtete die US-Amerikanerin. Nun traf die 24-Jährige allerdings ein schwerer Schicksalsschlag, wie das Team Shiffrins am Montag-Nachmittag in den sozialen Netzwerken mitteilte.

Demnach ist Jeff Shiffrin, der Vater der Weltcup-Dominatorin, unerwartet verstorben. "Meine Familie ist untröstlich über das unerwartete Ableben meines gutherzigen, liebevollen, fürsorglichen, geduldigen, wunderbaren Vaters", so die Nachricht Shiffrins.